Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden Libya’ya sağlık desteği

Libya'da Daniel Kasırgası sonucu yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ile Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen insani yardım çalışmalarında görev almak üzere 7 gün 24 saat hizmet esası çalışan UMKE ve 112 ekibinden 8 gönüllü sağlık personeli ve 2 adet 4x4 tam donanımlı ambulans görevlendirildi.

TÜRKİYE'NİN İNSANI YARDIMI LİBYA HALKINA ULAŞACAK

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Türkiye'nin insani yardım elini dost ve kardeş Libya halkına ulaştıracak olan fedakâr sağlık personellerine, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da selamlarını ileterek görevlerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu. Libya'ya gemi ile gidecek olan sağlık ekipleri İzmir'e uğurlandı.