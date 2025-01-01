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Giriş Tarihi: 1.1.2025 15:25 Son Güncelleme: 1.1.2025 15:26

Aydın Köşk'te şüpheli olay: 6 aylık bebek ölü bulundu!

Aydın'ın Köşk ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin 6 aylık bebeği, sabah saatlerinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İHA
Aydın Köşk’te şüpheli olay: 6 aylık bebek ölü bulundu!
Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir anne, dün akşam saatlerinde E.M. isimli 6 aylık bebeğini emzirerek uyuttu. Sabah bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk yapılan incelemelere göre bebeğin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Aydın Köşk'te şüpheli olay: 6 aylık bebek ölü bulundu!
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