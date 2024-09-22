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Giriş Tarihi: 22.9.2024 10:21 Son Güncelleme: 22.9.2024 10:25

Aydın Kuşadası'nda soygun: 700 bin TL'lik altın çalındı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı... Bir işyerinin kasasından 700 bin TL değerindeki altınları çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İHA
Aydın Kuşadası’nda soygun: 700 bin TL’lik altın çalındı!
Olay, Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait işyerinin kasasında bulunan yaklaşık 700 bin TL değerindeki çeşitli cins ve miktarlarda ziynet eşyası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.Ş.B. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede çalıntı altınlar ile birlikte yakaladı. Çalıntı altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
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Aydın Kuşadası'nda soygun: 700 bin TL'lik altın çalındı!
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