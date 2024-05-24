Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı





"SUÇ GELİRLERİNİ KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRMİŞLER"

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.



"1 MİLYAR 49 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ"

Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi.