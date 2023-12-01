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Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:24

Aydın merkezli sahte rapor operasyonunda 15 gözaltı

Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık eden 15 kişi gözaltına alındı.

AA
Aydın merkezli sahte rapor operasyonunda 15 gözaltı

Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

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Aydın merkezli sahte rapor operasyonunda 15 gözaltı
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