Aydın “Ortahisar'da tecrübe konuşacak"

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında hız kesmeden hemşehrileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Yerel seçiminin ardından hayata geçireceği projelerini her platformda anlatarak Ortahisar'ı ortak akılla yöneteceğini dile getiren Aydın, "Gerçekleştireceğimiz projeleri vatandaşlarımızla istişare edip her görüşe önem vererek hayata geçireceğiz. Uygulayacağımız çalışmalarla birlikte tüm vatandaşlarımızın yaşantılarını kolaylaştıracağız. Ortak akıla önem veren bir anlayışla, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarımızla da hizmet birlikteliğine imza atacağız. Her bireyi önemsiyoruz. Bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için 31 Mart seçimlerinde Ortahisarlı her vatandaşımızın oyuna talibim" dedi.

"AK SAÇLILAR MECLİSİ" OLUŞTURACAĞIZ

Aydın, "Yaşlıların korunması, desteklenmesi, rutin sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ile sosyal hayata katılımlarının devamı için aktif yaşam merkezlerini geliştireceğiz. Yaşlılarımızın sosyalleşmelerini güçlendirmek için kendilerine has mekânlar ihdas edeceğiz. Ayrıca 'Ortahisar'da tecrübe konuşuyor' mottosu ile "AK Saçlılar Meclisi" oluşturacağız" ifadelerini kullandı.