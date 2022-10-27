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Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:09

Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

DHA
Aydın’da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı.

17 GÖÇMEN KURTARILDI

Önceki gün saat 10.30 sıralarında yapılan ilk ihbarda görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmeni kurtardı.

2'nci ihbar ise saat 13.00 sıralarında geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 8 göçmeni daha kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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