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Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:57

Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun’un sır perdesi aralanıyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun’un (60) motosikleti ve ayakkabısı kurutma kanalı yakınında bulundu, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Aydın’da 23 gündür kayıp Edip Coşkun’un sır perdesi aralanıyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde evinden motosikleti ile ayrılan ve bir daha geri dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun, 3 haftadır her yerde aranıyor. 60 yaşındaki talihsiz adamın bulunması için ailesi bastırdığı el ilanları ile sokak sokak Coşkun'u ararken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, son olarak Karacasu ilçesinde bir kahvehanede görüldüğü iddia edilen Coşkun'un bulunması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, yapılan kamera kayıtlarındaki incelemelerde kahvehanede görüldüğü iddia olunan kişinin Coşkun olmadığı anlaşıldı.

"KURUTMA KANALINDA MOTOSİKLETİ BULUNDU"
23 gündür haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan yaşlı adam için arama çalışmaları devam ederken, Kuyucak ilçesine bağlı Başaran ile Karapınar mahalleleri arasında bulunan bir kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısı bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri olayla ilgili Karapınar Mahallesi Muhtarı Aziz Tamkan'ın oğlu Mustafa Tamkan'ı gözaltına aldığı öğrenildi.
Kurutma kanalı boyunca kepçe ve iş makineleriyle arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun’un sır perdesi aralanıyor
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