Aydın’da 3 yaşındaki çocuk öldü: Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmemiş!

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.