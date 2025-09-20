Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da 3 yaşındaki çocuk öldü: Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmemiş!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 14:26

Aydın'da 3 yaşındaki çocuk öldü: Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmemiş!

Aydın’ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun çarptığı El Amr Ali (3), hayatını kaybetti. İddiaya göre kamyon sürücüsü Ali'ye çarptığını fark etmemiş.

Acı kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. Süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin oğlu El Amr Ali'ye çarptı. İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrılırken, Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

