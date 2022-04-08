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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:28

Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir diğer operasyonda ise lastik bot içerisinde tespit edilen 58 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Milli Park üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir başka kurtarma operasyonunda, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen olmak üzere iki farklı operasyonda toplamda 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

58 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yine Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Kurtarılan 56 düzensiz göçmen ile yakalanan 58 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Aydın'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
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