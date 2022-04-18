Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da akılalmaz olay! Kokudan geçilmiyordu, evinden 4 kamyon çöp çıktı
Giriş Tarihi: 18.4.2022 22:07 Son Güncelleme: 18.4.2022 22:15

Aydın'da akılalmaz olay! Kokudan geçilmiyordu, evinden 4 kamyon çöp çıktı

DHA
Aydın’da akılalmaz olay! Kokudan geçilmiyordu, evinden 4 kamyon çöp çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Nurten Arzuman'ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları belediyeye şikayette bulundu. Arzuman'ın evinin 'çöp ev' olduğunu tespit eden belediye ekipleri; 4 kamyon çöpü 2 günde çıkardı.

Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman'ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikayette bulunuldu.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ TEMİZLENDİ
Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Aydın'da akılalmaz olay! Kokudan geçilmiyordu, evinden 4 kamyon çöp çıktı
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