Aydın’da akılalmaz olay! Kokudan geçilmiyordu, evinden 4 kamyon çöp çıktı

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ TEMİZLENDİ

Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi.