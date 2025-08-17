Aydın’da Ayşe hemşirenin feci ölümü! Akıl almaz ihmal Ayşe hemşirenin ölmesine neden oldu

Akıl almaz olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta meydana geldi. S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık unutulan kapıdan yola düştü. Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.