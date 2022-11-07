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Giriş Tarihi: 7.11.2022 01:19

Aydın'da bazanın altında 7 yaşındaki Irmak Şahin'den kahreden haber!

Aydın’da korkunç bir olay yaşandı. Çine ilçesinde bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak Şahin hayatını kaybetti.

İHA
Aydın’da bazanın altında 7 yaşındaki Irmak Şahin’den kahreden haber!

Olay, Çine ilçesi Sarıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Irmak Şahin, henüz bilinmeyen bir nedenle odada bulunan bazanın kapağını yukarı kaldırdı. Küçük Irmak, yarım açtığı bazanın kapağının bir anda üzerine düşmesi sonucu altında kaldı. Odaya gelerek kapıyı açan baba Ali Şahin, kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kızını bazanın altından kurtaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O esnada eve gelen komşuları minik Irmak'a kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan küçük Irmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Küçük Irmak'ın ani ölümü anne Lütfiye Şahin ve baba Ali Şahin ile tüm sevenlerini yasa boğdu. 7 yaşındaki Irmak'ın cenazesinin yarın Çine'de defnedileceği öğrenildi.

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Aydın'da bazanın altında 7 yaşındaki Irmak Şahin'den kahreden haber!
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