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Giriş Tarihi: 28.9.2022 00:14

Aydın'da bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kan donduran olay Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi genç, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Gencin cansız bedeninin yanında ilaç kutularına rastlandı.

İHA
Aydın’da bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Talha G.'den (20) uzun süre haber alamayan ailesi durumu arkadaşlarına bildirdi

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gence telefonla ulaşamayan arkadaşları sağlık durumundan şüphe ederek oturduğu eve geldi. Anahtarla kapıyı açarak eve giren gencin arkadaşları Talha G.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Talha G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin ölüm haberini alan arkadaşları yasa boğularak apartman önünde gözyaşı döktü.

İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeninin yanında ilaç kutuları bulunduğu ve gencin ilaç içerek hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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