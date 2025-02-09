Aydın’da bir vatandaş kamyonetin kopardığı elektrik telinden akıma kapıldı!

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza Efeler'de, sanayi sitesinde yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı.

İlginç kazanın, kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki 51 yaşındaki Haldun Özben isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi. Haldun Özben kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.