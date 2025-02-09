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Giriş Tarihi: 9.2.2025 12:03 Son Güncelleme: 9.2.2025 12:04

Aydın’da bir vatandaş kamyonetin kopardığı elektrik telinden akıma kapıldı!

Aydın’da akılalmaz bir olay yaşandı. Hurda yüklü bir kamyonetin kopardığı elektrik teli yoldaki 51 yaşındaki Haldun Özben’in ayağına dolandı. Bir anda ne olduğunu anlayamayıp akıma kapılan Özben hastanelik oldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da bir vatandaş kamyonetin kopardığı elektrik telinden akıma kapıldı!

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza Efeler'de, sanayi sitesinde yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı.

İlginç kazanın, kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki 51 yaşındaki Haldun Özben isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi. Haldun Özben kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Aydın’da bir vatandaş kamyonetin kopardığı elektrik telinden akıma kapıldı!
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