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Giriş Tarihi: 6.5.2023 02:24

Aydın'da eşinin darbettiği kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki çocuk annesi eşi Edanur Arslan'ı (24) darbedip yastıkla boğduğunu söyleyen kişi tutuklandı

AA

Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darbettiğini söyleyerek teslim oldu. Edanur Arslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı. M.A'nın ifadesinde, tartıştıktan sonra aralarından çıkan arbedede eşini yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Aydın'da eşinin darbettiği kadın hayatını kaybetti
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