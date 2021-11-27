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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:12

Aydın’da etkili fırtına! çatılar uçtu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

Aydın’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle maddi hasarlar oluştu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, ev ve iş yerlerinde maddi hasarlar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Aydın'da etkili yağış yaşandı. Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Aydın ve ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İncirliova ilçesinde yollar sular altında kalırken, saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtınanın etkisiyle bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi. Fırtına yüzünden ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.


Şirindere Mahallesi felaketi yaşadı. Etkili fırtına evlerin ve besihanelerin çatılarını uçurdu. Elektrik direklerini yıktı. Ağaçları kökünden devrildi. Çok sayıda maddi hasarın meydana geldiği mahallede, vatandaşlar ve ekipler hasarları gidermeye başladı.

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Aydın’da etkili fırtına! çatılar uçtu
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