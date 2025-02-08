Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da evde çıkan yangında engelli adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.2.2025 19:24 Son Güncelleme: 8.2.2025 20:21

Aydın'da evde çıkan yangında engelli adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yürüme engelli Hasan Kahraman (76), hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da evde çıkan yangında engelli adam hayatını kaybetti

Yangın, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 06.00 meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, yürüme engelli Hasan Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında evde bulunan Kahraman'ın birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Kahraman'ın cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da evde çıkan yangında engelli adam hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA