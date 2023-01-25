Aydın’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!

Turan Bakır ve kızı Simge Bakır ile otobüs şoförü Gökhan Özel ve yolcu olarak bulunan ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Kavlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nural Bakır'ın cansız bedeni de polis ve savcı incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.