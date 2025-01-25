Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.