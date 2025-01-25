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Giriş Tarihi: 25.1.2025 21:04 Son Güncelleme: 25.1.2025 21:06

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu Mustafa Aydın Doğan (23) öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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