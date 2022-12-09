Aydın’da feci kaza: 2 ölü

Mustafa Pazar yönetimindeki hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi'nde, M.B. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYNI ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Pazar ile aynı araçtaki yolcu Hüseyin Akkurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.