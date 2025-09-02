Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 13:12

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Kaza, Aydın-Denizli Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feridun Bayan (41) idaresindeki 09 ARC 258 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bayan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Bayan'ın cansız bedeni olay yeri çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
