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Giriş Tarihi: 17.1.2025 20:08 Son Güncelleme: 17.1.2025 20:14

Aydın'da FETÖ hükümlüsü gizli geçitte yakalandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 daire arasında geçiş yapacak şekilde düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Bu düzeneğin  içine saklanan FETÖ hükümlüsü Ş.M. kaçmaya çalışırken binanın çatısında yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da FETÖ hükümlüsü gizli geçitte yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M'nin bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada hükümlünün bulunduğu evden aynı kattaki diğer 2 daireye geçişin mümkün olduğunu tespit etti.

Geçitlerden birinin giysi dolabı görünümü verilmiş sürgülü bir kapı, diğerinin ise daireler arasında yapılan bir diğer kapı olduğu belirlendi. Ekipler, üçüncü daireden çatıya çıkan hükümlüyü yakaladı. S.M, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, geçit yapılan dairelerin hükümlünün yakınlarına ait olduğu öğrenildi.

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Aydın'da FETÖ hükümlüsü gizli geçitte yakalandı
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