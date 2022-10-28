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Giriş Tarihi: 28.10.2022 00:21

Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.

AA
Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahildeki Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobildeki 3 kişinin bot ve bot motoru indirdiğinin görülmesi üzerine şüpheliler yakalandı.

E.G, K.G. ve Ş.Ş. olduğu belirlenen şüphelilerin kimlik sorgulamalarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildikleri, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle işlem gördükleri ve haklarında yurt dışı yasağının bulunduğu belirlendi.

K.G. ve Ş.Ş'nin üzerinde Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aydın’da FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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