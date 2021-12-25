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Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:38

Aydın'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İHA
Aydın’da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen göçükte yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından toprak altında kalan Ferhat Doğan (25) isimli işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ferhat Doğan (25) isimli işçi toprak altında kalırken, diğer işçiler kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışma başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin de kepçelerle destek verdiği yaklaşık 4 saat süren hummalı çalışmanın ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm haberini alan Doğan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, işçinin cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
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