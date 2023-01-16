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Giriş Tarihi: 16.1.2023 19:53

Aydın'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Aydın’da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Eğrikavak Mahallesi'nde oturan çiftçi Hayrettin Demircan (47) ve arkadaşı Ali Ayhan (32), dün, zeytin toplamak için Koçak Mahallesi'ndeki bahçelerine gitti. Ancak ikilinin gece eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ ARACI BULDU

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri Demircan ve Ayhan'ın içinde bulunduğu 09 AET 137 plakalı hafifi ticari aracı bugün saat 13.30 sıralarında, Koçak Mahallesi yolu üzerindeki Mersin Deresi'nde buldu.

2 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dere yatağına yuvarlandığı belirlenen araçtaki Demircan ve Ayhan için sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Demircan ve Ayhan'ın cansız bedenleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
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