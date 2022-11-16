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Giriş Tarihi: 16.11.2022 22:01

Aydın’da hemzemin geçitte tren cipe çarptı: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı ve 100 metre sürüklediği cipin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Aydın’da hemzemin geçitte tren cipe çarptı: 1 ölü

Kaza, Yeşil Mahalle Jandarma Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte Mikail Börekçi idaresindeki cipe çarptı. Yolcu treni cipi 100 metre sürükledikten sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Börekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Börekçi'nin cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Trenin makinisti polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın’da hemzemin geçitte tren cipe çarptı: 1 ölü
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