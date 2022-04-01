Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 16:51

Aydın'da kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Aydın’da kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde 29 Mart'ta yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, Y.C. ve H.K. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin 29 Mart'ta Akyeniköy Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan Afrika ülkeleri uyruklu 29 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a tecavüz suçlaması! Genç kız konser sonrası kabusu yaşadı! "Sonra belki evleniriz, ağlama, hadi git!"
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA