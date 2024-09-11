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Giriş Tarihi: 11.9.2024 12:15

Aydın’da kaçak kazı yaptılar: Suçüstü yakalandılar!

Aydın’ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İşte detaylar...

İHA
Aydın’da kaçak kazı yaptılar: Suçüstü yakalandılar!

Olay Aydın'ın Çine İlçesinde meydana geldi. Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde G.S., Ö.K. ve B.D. isimli üç şüpheli şahsı, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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Aydın’da kaçak kazı yaptılar: Suçüstü yakalandılar!
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