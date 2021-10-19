Aydın’da kan donduran cinayet: Sebebi şoke etti

Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi.