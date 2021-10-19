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Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:54 Son Güncelleme: 19.10.2021 14:43

Aydın'da kan donduran cinayet: Sebebi şoke etti

İHA
Aydın’da kan donduran cinayet: Sebebi şoke etti

Aydın’da kan donduran bir olay yaşandı. İki öğrenci okul çıkışında muşta ve bıçak ile birbirine saldırdı. Kanlar içende kalan Boran Sönmez, kurtarılamadı. Kavganın sebebi ise şaşırttı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan ve tüm şehri derinden etkileyen ilginç olay Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı. Okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı.

Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi.

Kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, yine aynı yaşta bir öğrencinin katil olması ve kavganın sebebinin de bir pet şişeden kaynaklanması duyan herkesi adeta kahretti.

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Aydın'da kan donduran cinayet: Sebebi şoke etti
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