Aydın’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı 5 kişiyi yaraladı

5 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Dükkan sahibi ile sözlü münakaşa yaşayan gözü dönmüş şahış bir anda dükkan sahibi A.G.'yi boğazından bıçakladı. Dükkanda çalışan bir başka kişi olan A.G.'yi de göğsünden bıçaklayan saldırgan dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı. Esnafların sopa ile müdahale etmek istediği şüpheli daha sonra Y.D., M.K. ve A.T.'yi de bıçaklayarak kaçmak istedi.