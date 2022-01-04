Aydın’da katliam gibi kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Gece yarısı saat 00:20'de meydana gelen kaza, Nazilli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki otomobilin, Sultanhisar
Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.