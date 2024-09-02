Aydın’da koca dehşeti! Tartıştığı eşini silahla vurdu

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLUP, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Nebahat Dildöken'in iddiaya göre birkaç kez şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden önce şikayetçi olduğu, sonrasında ise şikayetlerinden vazgeçtiği, kendisine sunulan sığınma evi seçeneğini ise kabul etmediği öğrenildi.