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Giriş Tarihi: 27.5.2023 19:13

Aydın'da konser yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Onur Durmuş (20) yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Barış Çalışır (19) ise ağır yaralandı. Kazanın, iki arkadaşın 'Duman' grubunun Aydın'daki konserine giderken meydana geldiği öğrenildi.

DHA
Aydın’da konser yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizköy Yolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Durmuş yönetimindeki 09 RM 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Onur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olduğu belirlenen Barış Çalışır ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışır, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, Onur Durmuş ve yanındaki arkadaşı Barış Çalışır'ın Didim'den Aydın'daki 'Duman' grubunun konserine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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Aydın'da konser yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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