Aydın’da konser yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizköy Yolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Onur Durmuş yönetimindeki 09 RM 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Onur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olduğu belirlenen Barış Çalışır ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışır, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Onur Durmuş ve yanındaki arkadaşı Barış Çalışır'ın Didim'den Aydın'daki 'Duman' grubunun konserine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.