Aydın’da korku dolu anlar! Kamyon aynı otomobile iki kez çarptı

Kaza, Söke-Bodrum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden kamyon, yan şeritte ilerleyen TOFAŞ otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle iki kez çarptı. İkinci çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çarpıp durdu.