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Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:46

Aydın’da korku dolu anlar! Kamyon aynı otomobile iki kez çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun yan şeritte ilerleyen otomobile art arda iki kez çarpması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Korku dolu anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Aydın’da korku dolu anlar! Kamyon aynı otomobile iki kez çarptı
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Kaza, Söke-Bodrum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden kamyon, yan şeritte ilerleyen TOFAŞ otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle iki kez çarptı. İkinci çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çarpıp durdu.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, otomobilde bulunanların kazayı yara almadan atlatması facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından ulaşım normale döndü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar aynı istikamette seyreden başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile iki kez çarptığı ve ikinci çarpmanın ardından otomobilin refüje savrulduğu anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SÖKE #AYDIN

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Aydın’da korku dolu anlar! Kamyon aynı otomobile iki kez çarptı
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