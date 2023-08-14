Aydın’da korkunç cinayet: Domuz nöbetinde kuzenini öldürdü!

Tüfekten çıkan saçmalar kuzeni Yiğit Çiçek'in vücuduna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit Çiçek'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası Furkan A., jandarma tarafından gözaltına alındı.