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Giriş Tarihi: 23.8.2022 15:13

Aydın'da korkunç kaza: Kasksız motosikletli kurtarılamadı!

Acı olay Kuşadası ilçesinde meydana geldi... Refüjdeki ağaca ve uyarı levhasına çarpan motosikletteki kasksız sürücü Eyüp Çelik (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Aydın’da korkunç kaza: Kasksız motosikletli kurtarılamadı!

Feci kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Can Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik'in kullandığı 09 AHD 520 plakalı motosiklet, kontrolden çıkınca önce refüjdeki ağaca ardından uyarı levhasına çarptı. Kasksız olan motosiklet sürücüsü Çelik, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Çelik'in acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı..

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Aydın'da korkunç kaza: Kasksız motosikletli kurtarılamadı!
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