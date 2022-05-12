Aydın’da korkunç kaza! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine ilerlerken ters yöne girerek, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in cansız bedeni, kazay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.