Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da korkunç kaza! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 12.5.2022 09:07 Son Güncelleme: 12.5.2022 09:16

Aydın’da korkunç kaza! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

İHA
Aydın’da korkunç kaza! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, iki otomobil de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine ilerlerken ters yöne girerek, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in cansız bedeni, kazay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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Aydın’da korkunç kaza! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
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