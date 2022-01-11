Aydın’da korkunç olay! İki sürücünün tartışması kanlı bitti

Olay, Didim Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 2 araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracıyla, diğerinin önüne geçerek yolun ortasında durdu. Araçtan inen sürücü arkadaki aracın yanına giderek şoför kapısını açarak silahıyla bir el ateş etti.