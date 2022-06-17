Aydın’da kuvvetli sağanak etkili oldu! 5 evi su bastı

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu.
ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.
"CAN KAYBIMIZ YOK AMA MADDİ ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Bir incir işletmesinde çalışıyorum. Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Eve döndüğümde şoku yaşadım.