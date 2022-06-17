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Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:39

Aydın'da kuvvetli sağanak etkili oldu! 5 evi su bastı

DHA
Aydın’da kuvvetli sağanak etkili oldu! 5 evi su bastı

Aydın'ın Köşk ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sonrası dere taşınca 5 evi su bastı, sürüklenen park halindeki araçta da hasar oluştu. Recep Yakar isimli bir vatandaş, "Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.

"CAN KAYBIMIZ YOK AMA MADDİ ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Bir incir işletmesinde çalışıyorum. Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Eve döndüğümde şoku yaşadım.

Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi.

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Aydın'da kuvvetli sağanak etkili oldu! 5 evi su bastı
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