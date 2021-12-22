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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:32

Aydın’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

İHA
Aydın’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 aydır teknik takibe alınan 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyonda 6’sı kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 aylık teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8'i erkek 6'sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı. Takibe alınan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve özel bölmede yetiştirilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Aydın’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
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