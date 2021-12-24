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Giriş Tarihi: 24.12.2021 00:07

Aydın'da masaj salonlarına operasyon! 6 kişi tutuklandı

İHA
Aydın’da masaj salonlarına operasyon! 6 kişi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ay süren teknik takip sonucunda 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6’sı kadın 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8'i erkek 6'sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıslar bugün hakim karşısına çıktı. Kuşadası Adliyesi'nde görülen davanın ardından 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Aydın'da masaj salonlarına operasyon! 6 kişi tutuklandı
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