Aydın’da motosiklet şarampole uçtu: Muharrem Yıldız’dan acı haber!

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Yıldız'ın kontrolünü yitirdiği 48 AH 019 plakalı motosiklet, şarampole devrildi. Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muharrem Yıldız, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bir arama kurtarma derneğinin üyesi olan Muharrem Yıldız'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldız'ın cenazesinin bugün öğlen Ata Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.