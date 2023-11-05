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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Aydın’da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Aydın’ın Söke ilçesinde sağanak sele döndü; 3 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp
Aydın'ın Söke ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Bir nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönerken sele kapıldı. Sele kapılan diğer araçlarla dere yatığında bulunan araçtan Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ali Alptekin'i arama çalışmaları ise sürüyor.
Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde ise sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Demirçay Mahallesi'nde otomobili sel sularına kapılan Resul Anedar, yaşadıklarını anlattı. Nişandan çıktıktan sonra otomobili ile eve gidip, yattığını belirten Anedar, "Eve gittiğimde sağanak başlamıştı. Normal bir yağmur sandım. Böyle bir olay yaşanacağını düşünmedim. Uyudum. Bir süre sonra dışarıdan gelen sesleri duyup, kalktım. Otomobil, park ettiğim yerde yoktu. Su basınca otomobilim ile 10 araç, çaya yuvarlanmış. Hepsi pert durumda. İçerisinde 3 kişi olan otomobil de çaya sürüklenmiş, 2 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

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Aydın’da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp
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