Aydın’da şaşkına çeviren anlar: Sürücü zor uyandı! Üzerinden bakın ne çıktı!

İstasyon çalışanları, uzun süre hareket etmeyince şüphelenip, otomobile yaklaştı. İçinde birinin uyuduğunu gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü uzun uğraşlarla uyandırdı. Anıl Y.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Anıl Y. gözaltına alınırken, otomobil ise inceleme için otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.