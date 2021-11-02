Aydın’da seyir halindeki traktör devrildi: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Traktörün takla atması sonucu araçta bulunan sürücü K.B. ile H.B. ve Ş.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ş.B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Araçta bulunan K.B. ve H.B. ise kazanın etkisiyle savrularak yaralandı.