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Giriş Tarihi: 2.11.2021 21:42

Aydın'da seyir halindeki traktör devrildi: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İHA
Aydın’da seyir halindeki traktör devrildi: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Kuyucak ilçesi Pamucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.B. idaresindeki 20 HN 378 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken devrildi.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Traktörün takla atması sonucu araçta bulunan sürücü K.B. ile H.B. ve Ş.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ş.B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Araçta bulunan K.B. ve H.B. ise kazanın etkisiyle savrularak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde emniyet şeridi oluştururken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da seyir halindeki traktör devrildi: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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