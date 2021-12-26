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Giriş Tarihi: 26.12.2021 18:54

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

AA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina"nın da katılımıyla yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki A.D, S.D, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.D, S.D. ve E.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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