Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da vahşet: 35 yıllık eşini böyle katletti!
Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:52 Son Güncelleme: 6.4.2022 09:54

Aydın'da vahşet: 35 yıllık eşini böyle katletti!

Aydın’da vahşet: 35 yıllık eşini böyle katletti!

Aydın'ın Söke ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı... Nail S.(54), geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık hayat arkadaşı Esma S. (52) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cani koca ise tutuklandı...

Korkunç olay, dün saat 11.00 sıralarında kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail S. ile eşi Esma S., son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı. Esma S., kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail S. ile Esma S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail S., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail S. ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Esma S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Askere yeni haklar
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti
Son dakika| Putin 'Bunu kimse unutmasın' diyerek resti çekti: İki ucu keskin silah...
"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Süperstar Ajda Pekkan'a sürpriz hediye!
CHP ve HDP 'Eren Bülbül' ismini birlikte reddetmişti! Başkan elleri ile o tabelayı dikti: Yargılayacaklarsa da gurur duyarım...
Rusya Ukrayna savaşında flaş! Lavrov'dan dünyanın konuştuğu Buça açıklaması: Müzakereleri bozmak için bahane arıyorlar
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar geldi! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da vahşet: 35 yıllık eşini böyle katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA