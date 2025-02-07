Aydın’da vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı

Kaza, Aydın'ın İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tire Caddesi üzerinde bulunan ilerleyen otomobil ile Mustafa Çehentaş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Cehentaş köprüden uçup şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünü aracını ve yaralı arkadaşı E.A.'yı olay yerinden bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa Çehentaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı yolcu E.A ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.