Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı
Giriş Tarihi: 7.2.2025 11:34 Son Güncelleme: 7.2.2025 11:52

Aydın’da vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Cehentaş kontrolünden çıkan motosikletiyle otoban köprüsünden şarampole düştü. Kazadan sonra otomobil sürücüsü araçta yolcu olarak bulunan E.A. isimli arkadaşını yaralı halde bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Cehentaş’ı da ölüme terk eden vicdansız sürücü polis tarafından her yerde aranıyor. Cehentaş olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı E.A. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı

Kaza, Aydın'ın İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tire Caddesi üzerinde bulunan ilerleyen otomobil ile Mustafa Çehentaş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Cehentaş köprüden uçup şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünü aracını ve yaralı arkadaşı E.A.'yı olay yerinden bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa Çehentaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı yolcu E.A ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

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Aydın’da vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı
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