Aydın’da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Com ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yatalak olduğu öğrenilen Dilek Com (46) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Com'un cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.